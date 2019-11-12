НАБУ о задержании банкиров: Завладели миллиардным кредитом, фото: pixabay

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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало восемерых банковских работников, которых подозревают в завладении миллиардным стабилизационным кредитом от Нацбанка, а точнее 1,2 млрд грн.

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Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк» обратилось к НБУ с просьбой предоставить ему стабилизационный кредит. Финучреждение не подало необходимых документов для этого, но правление Нацбанка все равно согласилось предоставить кредит, что не соответствовало требованиям действующего законодательства. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Стабилизационный кредит от НБУ был получен на два года. «ВиЭйБи Банк» средства не вернул. Позже регулятор признал банк неплатежеспособным.

По данному факту следователи с октября 2016 года расследовали уголовное производство согласно ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Среди подозреваемых был и бывший первый заместитель главы НБУ.

В сообщении также говорится, что задержаны экс-директор Генерального департамента банковского надзора, представители частных компаний, связанные с бенефициарными владельцами «ВиЭйБи Банка», бывший и. о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области, экс-заместитель председателя правления «ВиЭйБи Банка» и экс-глава наблюдательного совета этого банка.

Как известно, минувшей ночью силовики задержали по делу VAB Банка Александра Писарука, руководителя банка «Аваль». В 2014—2015 годах он работал первым зампредседателя Национального банка, который тогда возглавляла Валерия Гонтарева.

Нацбанк встал на защиту Писарука, которого вместе с еще 7 лицами НАБУ заподозрило в завладении 1,2 млрд грн.

Правление Нацбанка крайне обеспокоено подозрениями со стороны правоохранительных органов в отношении Писарука. Как заявили в пресс-службе НБУ, он стоял у истоков реформы банковского сектора в Украине, его характеризуют как банкира с безупречной репутацией, а также работу Писарука высоко оценил Международный валютный фонд, в котором он работал последние три года.