Рада в первом чтении поддержала законопроект №2240

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Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 2240, который предусматривает внесение изменений в законодательство по урегулированию добычи янтаря в Украине.

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Этот законопроект поддержали 342 народных избранника, еще 22 воздержались, не голосовали — 32. Против никто не проголосовал. Об этом сообщается на сайте Рады.

Этот законопроект призван урегулировать отношения по пользованию недрами, прекратить незаконное добывание «солнечного камня», а также обеспечить охрану окружающей среды, которой в процессе добычи янтаря наносится вред.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что потребность его принятия вызвана особенно большими размерами незаконной добычи и оборота янтаря, что приводит к нарушению экосистем, рекультивация которых впоследствии не осуществляется.

Законопроект предлагает:

установить уголовную ответственность за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу и переработку янтаря;

установить уголовную ответственность за уклонение от рекультивации земель;

ввести временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу;

установить требование о применении сертифицированного оборудования для комплексной добычи «солнечного камня»;

ввести механизм бронирования земельных участков для нужд недропользования до начала проведения аукциона или конкурса;

ввести единое разрешение на разведку с правом добычи сроком на 5 лет на участки до 10 га.

Напомним, в прошлом году появилась карта мест незаконной добычи янтаря в Украине, расположенных на территории Житомирской, Ровенской и Волынской областей. Карта создавалась на основе спутниковых изображений.