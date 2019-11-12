Деньги Дубинского: нардеп пришел в Раду в футболке с цитатой из расследования о нем, фото — Фейсбук "Процишин официальный"

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Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский пришел 12 ноября на работу в парламент в футболке, на которой выбил цитату из расследования о нем.

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Нардеп заказал в полиграфической фирме нанесение выражения «Мама любит скорость». Именно так Дубинский объяснил журналистам программы «Наші гроші» тот факт, что на его мать зарегистрировано большое количество автомобилей, в том числе «Мазератти».

Вчера в сети появилось расследования журналистов Bihus.info, которые сообщили о том, что народный депутат от «Слуги народа» и его семья владеют 24 квартирами и 17 автомобилями. В то же время подавать декларацию об имуществе Дубинский в этом году не захотел и заявил, что сделает это весной 2020 года.

Сегодня в кулуарах Рады Дубинский объяснил, что все имущество, о котором рассказывали журналисты, его семья приобрела почти 20 лет назад, и «это не секрет». Он отметил, что никогда не скрывал свое финансовое состояние и имущество оформлялось на членов его семьи. Дубинский также заверил, что средства заработал законно, налоги с них были уплачены в бюджет. «Слуга народа» назвал расследование журналистов «периодическим выходом заказных сюжетов».