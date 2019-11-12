Гроші Дубінського: нардеп прийшов у Раду у футболці з цитатою із розслідування про нього, фото — Фейсбук "Процишин офіційний"

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Народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Дубінський прийшов 12 листопада на роботу у парламент у футболці, на якій вибив цитату із розслідування про нього.

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Нардеп замовив в поліграфічній фірмі нанесення вислову «Мама любить швидкість». Саме так Дубінський пояснив журналістам програми «Наші гроші» той факт, що на його маму зареєстрована велика кількість автомобілів, в тому числі «Мазератті».

Учора в мережі з’явилося розслідування журналістів Bihus.info, які повідомили про те, що народний депутат від «Слуги Народу» та його родина володіють 24 квартирами та 17 автомобілями. Водночас подавати декларацію про майно Дубінський цьогоріч не захотів і заявив, що зробить це навесні 2020 року.

Сьогодні в кулуарах Ради Дубінський пояснив, що усе майно, про яке розповідали журналісти, родина придбала майже 20 років тому, і «це не є таємницею». Він наголосив, що ніколи не приховував свій фінансовий стан і майно оформлювалося на членів його родини. Дубінський також запевнив, що кошти заробив у законний спосіб, податки з них були сплачені в бюджет.

«Слуга народу» назвав розслідування журналістів «періодичним виходом замовних сюжетів».