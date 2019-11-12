Рада в першому читанні підтримала законопроект №2240

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Верховна Рада в першому читанні за основу підтримала законопроект № 2240, котрий передбачає внесення змін до законодавства щодо врегулювання видобутку бурштину в Україні.

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Цей законопроект підтримали 342 народні обранці, ще 22 утрималися, не голосували — 32. Проти ніхто не проголосував. Про це повідомляється на сайті Ради.

Цей законопроект покликаний врегулювати відносини щодо користування надрами, припинити незаконне добування «сонячного каміння», а також забезпечити охорону навколишнього середовища, котрому в процесі добування бурштину завдається шкода.

Автори законопроекту в пояснювальній записці наголошують, що потреба його ухвалення викликана особливо великими розмірами незаконного видобутку та обігу бурштину, що призводить до порушення екосистем, рекультивація котрих згодом не здійснюється.

Законопроект пропонує:

встановити кримінальну відповідальність за незаконний видобуток, збут, придбання, зберігання, передачу та переробку бурштину;

встановити кримінальну відповідальність за ухилення від рекультивації земель;

запровадити тимчасовий мораторій на вивезення необробленого бурштину за кордон;

встановити вимогу застосування сертифікованого обладнання для комплексного видобутку «сонячного каміння»;

запровадити механізм резервування земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону чи конкурсу;

запровадити єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування строком на 5 років на ділянки до 10 га.

Нагадаємо, торік з’явилася карта місць незаконного добування бурштину в Україні, розташованих на території Житомирської, Рівненської та Волинської областей. Карта створювалася на основі супутникових зображень.