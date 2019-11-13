Дело банкиров: Антикоррупционный суд определил меру пресечения двум подозреваемым, скриншот трансляции ВАКС

https://racurs.ua/n129369-antikorrupcionnyy-sud-opredelil-meru-presecheniya-dvum-podozrevaemym-po-delu-banka-vab.html

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Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения двум подозреваемым по делу о рефинансировании банка VAB. 12−13 ноября состоялись заседания суда, на которых арестовали на 60 дней с правом внесения залога в 15 млн грн бывшего директора генерального департамента банковского надзора Национального банка Аллу Шульгу, а члена Совета НБУ Николая Каленского отправили под круглосуточный домашний арест.

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Об этом сообщается в трансляции заседания ВАКС.

Вчера Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что в производстве о завладении средствами для «VAB Банка» объявили подозрение восьми людям, среди которых — председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» и бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук.

В октябре 2014 года «VAB Банк» обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Нацбанк согласился, хотя финучреждение не предоставило все необходимые документы. В прокуратуре утверждают, что стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз. Через месяц банк признали неплатежеспособным, еще позже его ликвидировали.

Вчера председатель совета директоров «Укрлендфарминг» Олег Бахматюк заявил, что намерен частями платить долги средства НБУ.

Вечером 11 ноября в офис «Аваля» пришли работники НАБУ, чтобы задержать председателя правления финучреждения Александра Писарука, который в 2014—2015 годах был первым заместителем тогдашнего председателя НБУ Валерии Гонтаревой.

Предварительно действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. О подозрении сообщили также экс-главе наблюдательного совета «VAB Банка» и бывшему заместителю председателя правления банка.