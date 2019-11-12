Улицы Венеции затопило из-за дождей, фото: Public Domain Pictures

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Венеция затоплена из-за дождей. В гостиницах туристам предлагают сапоги для передвижения по городу.

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В венецианских каналах вода поднялась на 156 см выше обычного уровня. Об этом сообщает The Conversation.

В целом 70% площади города покрыты водой. Мощный шторм с дождями нарушил привычную жизнь горожан и туристов. По знаменитой площади Сан-Марко люди передвигаются с помощью мостика.

Для путешественников менеджмент отелей предлагает пластиковые сапоги по колено. У большинства местных жителей уже есть этот элемент одежды.

Согласно заявлениям метеорологов, за последние 100 лет погодные условия в регионе сильно изменились, количество наводнений в Венеции возросло. Площадь Сан-Марко теперь затапливает по 60 раз в год. В 1900 году таких затоплений было всего четыре.

Ранее ученые заявили, что климатические изменения вызовут дефицит грунтовых вод через 100 лет. По их мнению, почва реагирует на повышение температуры на Земле медленнее, чем поверхностные водоемы.