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Названа дата начала работы миссии МВФ в Киеве в ноябре, фото: finstat.info

Названа дата старта работы миссии МВФ в Киеве в ноябре

12 ноя 2019, 19:10
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) 14 ноября прибудет в Киев.

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Чиновники обсудят с представителями украинского правительства возможности открытия новой программы расширенного финансирования EFF. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман раскрыл подробности визита. Миссию возглавит Рон ван Роден. Стороны будут договариваться, когда же состоится запуск нового соглашения с МВФ.

Переговоры будут касаться 3-летней программы EFF на 5−6 млрд долл. Украинское правительство и Нацбанк ожидают положительное решение по этой программе. По их прогнозам, ее запуск должен произойти в декабре. Первый транш в этом случае страна получит до конца 2019 года.

Ранее МВФ опубликовал прогноз темпов роста экономики Украины в ближайшие два года. По оценкам представителей организации, в 2019—2020 годах для Украины этот показатель составит 3%.


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