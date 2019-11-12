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Названо дату початку роботи місії МВФ у Києві в листопаді, фото: finstat.info

Названо дату старту роботи місії МВФ у Києві в листопаді

12 лис 2019, 19:10
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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) 14 листопада прибуде до Києва.

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Чиновники обговорять із представниками українського уряду можливості відкриття нової програми розширеного фінансування EFF. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Постійний представник фонду в Україні Йоста Люнгман розкрив подробиці візиту. Місію очолить Рон ван Роден. Сторони домовляться, коли відбудеться запуск нової угоди із МВФ.

Переговори стосуватимуться 3-річної програми EFF на 5−6 млрд дол. Український уряд і Нацбанк чекають на позитивне рішення щодо цієї програми. За їхніми прогнозами, її запуск має відбутися в грудні. Перший транш у такому випадку країна отримає до кінця 2019 року.

Раніше МВФ опублікував прогноз щодо темпів зростання економіки України у найближчі два роки. За оцінками представників організації, у 2019−2020 роках для України цей показник становитиме 3%.


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