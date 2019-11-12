Олег Синєгубов, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n129343-predstavleno-novogo-golovu-poltavskoyi-oda.html

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Олега Синєгубова, нового голову Полтавської облдержадміністрації, сьогодні громаді регіону представив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов за дорученням президента Володимира Зеленського.

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Трофімов у залі засідань Полтавської облради вручив Синєгубову службове посвідчення, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Трофімов також зазначив, що серед основних завдань Синєгубова на новій посаді буде закінчення процесу децентралізації в області.

Насамперед проведу аудит усіх рішень, ухвалених раніше, та оціню їхню ефективність, — зазначив Синєгубов, говорячи про свої пріоритетні завдання на посаді.

Також він повідомив, що в області будуть відкриті інвестиційний офіс та офіс реформ.

Синєгубов — доктор юридичних наук. Він народився у 1983 році в Харкові. У 2004 році закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство».

У період з 2000 до 2008 року працював у органах внутрішніх справ.

У 2008 році став викладачем Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2015 році став деканом факультету № 6 цього університету.

У 2017 році Синєгубов був одним із претендентів на посаду очільника Полтавської ОДА.

Нагадаємо, призначення Синєгубова на цю посаду уряд погодив під час свого засідання 28 жовтня.