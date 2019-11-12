Олег Синегубов, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n129343-predstvlen-novyy-glava-poltavskoy-oga.html

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Олега Синегубов, нового главу Полтавской облгосадминистрации, сегодня общественности региона представил первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов по поручению президента Владимира Зеленского.

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Трофимов в зале заседаний Полтавского облсовета вручил Синегубову служебное удостоверение, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Трофимов также отметил, что среди основных задач Синегубова на новой должности будет окончания процесса децентрализации в области.

Прежде всего проведу аудит всех решений, принятых ранее, и оценю их эффективность, — отметил Синегубов, говоря о своих приоритетных задачах на должности.

Также он сообщил, что в области будут открыты инвестиционный офис и офис реформ.

Синегубов — доктор юридических наук. Он родился в 1983 году в Харькове. В 2004 году окончил Национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение».

В период с 2000 по 2008 годы работал в органах внутренних дел.

В 2008 году стал преподавателем учебно-научного института права, экономики и социологии Харьковского национального университета внутренних дел. В 2015 году стал деканом факультета № 6 этого университета.

В 2017 году Синегубов был одним из претендентов на должность главы Полтавской ОГА.

Напомним, назначение Синегубова на эту должность правительство согласовало во время своего заседания 28 октября.