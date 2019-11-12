I'll be back: в приюте в США кота наказали за освобождение других животных из клеток. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n129334-i-ll-be-back-v-priute-v-ssha-kota-nakazali-za-osvobojdenie-drugih-jivotnyh-iz-kletok-foto.html

Ракурс

В США кот по кличке Квилти, который живет в приюте Friends For Life в Техасе, оказался в «заключении» из-за своих проделок: по ночам он открывал клетки других животных и выпускал их на свободу.

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Согласно заявлению одного из сотрудников приюта, несколько дней подряд наблюдалась странная картина: приходя на работу утром, служащие видели разгуливающих внутри помещения котов. К тому же, это сопровождалось беспорядком в помещении. Изучив записи камер наблюдения, сотрудники приюта нашли виновника этих событий. Им оказался кот Квилти, информирует FOX11.

Служащий добавил, что перед тем, как отправить кота в «одиночку», его пытались перевоспитать. Животному даже купили детский замок, чтобы оно могло в нем играть. Но все усилия оказались тщетными. Поэтому было решено, что кот должен остаться один.

Сообщается, что судьбой животного озабочены многие американцы. В социальных сетях запустили флешмоб с целью освобождения кота. Также приют получил несколько предложений от желающих взять животное в свой дом.

Ранее «Ракурс» сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины планирует перевести животных из цирков в заповедники, зоопарки и питомники. Чиновники создали рабочую группу по решению вопросов, связанных с передачей зверей, которые находятся на балансе государственных цирков, в реабилитационные центры.