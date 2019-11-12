I'll be back: у притулку в США кота покарали за звільнення інших тварин із кліток. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n129334-i-ll-be-back-v-prytulku-v-ssha-kota-pokaraly-za-zvilnennya-inshyh-tvaryn-z-klitok-foto.html

Ракурс

У США кіт на прізвисько Квілт, який живе в притулку Friends For Life у Техасі, опинився в «ув'язненні» через свої витівки: ночами він відкривав клітки інших тварин і випускав їх на волю.

Loading...

Згідно з заявою одного зі співробітників притулку, кілька днів поспіль спостерігалася дивна картина: повертаючись на роботу вранці, службовці бачили, що всередині приміщення вільно розгулюють коти. Окрім того, це супроводжувалося безладом у приміщенні. Вивчивши записи з камер спостереження, співробітники притулку знайшли винуватця цих подій. Ним виявився кіт Квілт, інформує FOX11.

Службовець додав, що перед тим, як відправити кота в «одиночну камеру», його намагалися перевиховати. Тварині навіть купили дитячий замок, аби вона гралася в ньому. Але всі зусилля виявилися марними. Тож було вирішено, що кіт повинен залишатися на самоті.

Повідомляється, що долею тварини стурбовані багато американців. У соціальних мережах запустили флешмоб із метою звільнення кота. Також притулок отримав кілька пропозицій від охочих забрати його в свій дім.

Раніше «Ракурс» повідомляв про те, що Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України планує перевезти тварин із цирків у заповідники, зоопарки і притулки. Чиновники створили робочу групу з вирішення питань, пов’язаних із передачею звірів, які перебувають на балансі державних цирків, у реабілітаційні центри.