Погода в Україні 13 листопада. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 13 листопада буде теплою. Денні температури коливатимуться від 13 °C до 15 °C на заході країни, від 12 °C до 14 °C у центрі, від 9 °C до 12 °C на сході та від 14 °C до 17 °C на півдні. Вночі очікується незначне зниження температури на заході — до 7−10 °C, у центрі — до 5−7 °C, на сході — до 3−6 °C, на півдні — до 6−10 °C.

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На всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність, а в Закарпатській області вдень очікується невеликий дощ, повідомляє Гідрометцентр.

У західних областях можливі пориви вітру до 15−20 м/с, а на Лівобережжі країни у ранкові та вечірні години можливі густі тумани. Видимість на дорогах становитиме 200−500 м. У зв’язку з цим метеорологи оголосили на 13 листопада I рівень небезпеки, жовтий.

Погода в Києві впродовж дня буде хмарною з проясненнями, денна температура коливатиметься в межах 12−14 °C, а вночі стовпчик термометра опуститься до позначки 5- 7 °C. Опадів не прогнозується.

Сплесків геомагнітної активності в Україні 13 листопада не очікується.

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