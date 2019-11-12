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Погода в Украине 14 ноября. Фото: Ракурс

Погода в Украине 13 ноября: Гидрометцентр предупреждает о густых туманах (КАРТА)

12 ноя 2019, 18:38
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Погода в Украине 13 ноября будет теплой. Дневные температуры будут колебаться от 13 °C до 15 °C на западе страны, от 12 °C до 14 °C в центре, от 9 °C до 12 °C на востоке и от 14 °C до 17 °C на юге. Ночью ожидается небольшое снижение температуры на западе до 7−10 °C, в центре — до 5−7 °C, на востоке — до 3−6 °C, на юге — до 6−10 °C.

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На всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность, а в Закарпатской области днем ожидается небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр.

Прогноз погоды на 13 ноября. Фото: meteo.gov.ua

В западных областях возможны порывы ветра до 15−20 м/с, а на Левобережье страны в утренние и вечерние часы возможны густые туманы. Видимость на дорогах ограничена 200−500 м. В связи с этим метеорологи объявили на 13 ноября I уровень опасности, желтый.

Погода в Киеве в течение дня будет облачной. Дневная температура будет колебаться в пределах 12−14 °C, ночью столбик термометра снизиться до отметки 5−7 °C. Осадков не ожидается.

Всплесков геомагнитной активности в Украине 13 ноября не ожидается.

Геомагнитная активность в Украине 13 ноября. Фото: gismeteo.ua

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