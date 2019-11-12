Названо слово 2019 года по версии Кембриджского словаря. Фото: dictionaryblog.cambridge.org

https://racurs.ua/n129328-nazvano-slovo-2019-goda-po-versii-kembridjskogo-slovarya.html

Ракурс

Кембриджский словарь определил самое популярное слово 2019 года. Для многих украинцев слово upcycling ни о чем не говорит. Но авторы словаря определили, что по сравнению с 2011 годом слово «апсайклинг» стало употребляться на 181% чаще.

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Слово «апсайклинг» означает использование старых вещей или переработанных материалов для производства новых. Этот процесс набирает популярности во всем мире, так как предусматривает уменьшение производства, что снижает влияние негативных факторов на изменение климата планеты, сообщается на сайте Кембриджского словаря.

В перечень популярных слов также попали:

carbon sink — участок леса, способный поглощать в больших количествах углекислый газ и препятствовать глобальному потеплению;

compostable — материал, поддающийся компостированию;

preservation — сохранение природных ресурсов.

Как сообщал «Ракурс», составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary назвали самым популярным словом 2018 года «одноразовый» (single-use).