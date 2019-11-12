Названо слово 2019 року за версією Кембриджського словника. Фото: dictionaryblog.cambridge.org

https://racurs.ua/ua/n129328-nazvano-slovo-2019-roku-za-versiieu-kembrydjskogo-slovnyka.html

Ракурс

Кембриджський словник визначив найпопулярніше слово 2019 року. Для багатьох українців слово upcycling ні про що не говорить. Проте автори словника визначили, що порівняно з 2011 роком слово «апсайклінг» стало вживатися на 181% частіше.

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Слово «апсайклінг» означає використання старих речей або перероблених матеріалів для виробництва нових. Цей процес набирає популярності в усьому світі, оскільки передбачає зменшення виробництва, а це в свою чергу знижує вплив негативних факторів на зміну клімату планети, повідомляється на сайті Кембриджського словника.

До переліку популярних слів також потрапили:

carbon sink — ділянка лісу, здатна поглинати у великих обсягах вуглекислий газ і перешкоджати глобальному потеплінню;

compostable — матеріал, що піддається компостуванню;

preservation — збереження природних ресурсів.

Як повідомляв «Ракурс», укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary назвали найпопулярнішим словом 2018 року «одноразовий» (single-use).