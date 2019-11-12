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Ракурс
СБУ запобігла спецоперації ФСБ, фото: «Моя Вінниця»

За допомогою засланого до лав ЗСУ агента Росія планувала дискредитувати українську армію — СБУ (ФОТО)

12 лис 2019, 18:21
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Російські спецслужби намагалися провести інформаційну спецоперацію з дискредитації Збройних сил України (ЗСУ).

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Для цього вони планували використати військовослужбовця десантно-штурмових військ, який у 2018 році вступив на службу за контрактом, прибувши з території тимчасово окупованого Криму, повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що він після окупації Криму отримав російський паспорт. В 2016 році прийняв російську присягу, після чого його відправили до Сирії.

Саме в цьому регіоні військовослужбовець розпочав співпрацювати з ФСБ РФ.

Згідно із задумом російських кураторів військовослужбовця, він, вступивши до лав ЗСУ, через деякий час мав звідти дезертувати, після чого на російських телеканалах з’явилися б його «викривальні» виступи.

Оперативники СБУ затримали дезертира, коли він намагався перетнути адміністративний кордону з тимчасово окупованим Кримом.

У нього вилучено зібрану на службі військову інформацію та документи щодо участі у бойових діях на сході України.

Встановлюються обставини співпраці затриманого військовослужбовця з російськими спецслужбами.

Затриманий військовослужбовець, фото: СБУ

Затриманий військовослужбовець, фото: СБУ

Нагадаємо, в жовтні на Черкарщині затримали агента ФСБ Росії, який намагався отримати секретну військову документацію.

Джерело: Ракурс


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