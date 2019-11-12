СБУ предотвратила спецоперации ФСБ, фото: «Моя Вінниця»

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Ракурс

Российские спецслужбы пытались провести информационную спецоперацию по дискредитации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Для этого они планировали использовать военнослужащего десантно-штурмовых войск, который в 2018 году поступил на службу по контракту, прибыв с территории временно оккупированного Крыма, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что он после оккупации Крыма получил российский паспорт. В 2016 году принял российскую присягу, после чего его отправили в Сирию.

Именно в этом регионе военнослужащий начал сотрудничать с ФСБ РФ.

Согласно замыслу российских кураторов военнослужащего, он, вступив в ряды ВСУ, через некоторое время должен был оттуда дезертировать, после чего на российских телеканалах появились бы его «разоблачительные» выступления.

Оперативники СБУ задержали дезертира, когда он пытался пересечь административную границу с временно оккупированным Крымом.

У него изъята собранная на службе военная информация и документы об участии в боевых действиях на востоке Украины.

Устанавливаются обстоятельства сотрудничества задержанного военнослужащего с российскими спецслужбами.

Напомним, в октябре на Черкарсщине задержали агента ФСБ России, который пытался получить секретную военную документацию.