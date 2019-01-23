Климатические изменения вызывают дефицит грунтовых вод с задержкой в 100 лет, фото — sciencealert.com

https://racurs.ua/n117173-klimaticheskie-izmeneniya-vyzovut-deficit-gruntovyh-vod-cherez-100-let-issledovanie.html

Racurs.ua

Ученые нашли под поверхностью Земли климатическую «бомбу замедленного действия».

Международная команда ученых обнаружила, что грунтовые воды реагируют на повышение температуры на Земле медленнее, чем поверхностные водоемы.

Исследование о катастрофических последствиях современных изменений климата на планете, которые наступят через столетие, опубликовал журнал Nature Climate Change.

По мнению исследователей, запасы грунтовых вод со временем исчерпываться и это станет для человечества неприятным сюрпризом, поскольку развитие цивилизации потребует все большего количества пресной воды. Современное глобальное потепление приведет к тому, что запасы грунтовых вод не будут пополняться в достаточном количестве, что повлечет их дефицит.

Один из авторов исследования, Марк Катберт из университета Кардиффа, сравнил этот эффект с бомбой замедленного действия для окружающей среды.

«Только половина мирового запаса грунтовых вод полностью реагирует на изменения в пределах человеческих временных рамок, составляющих 100 лет. Во многих регионах изменения в подземных потоках наступят через длительный период времени», — считает ученый.

Авторы работы предполагают, что современные изменения климата, которые уменьшают объемы подпитки почвы влагой, по-настоящему проявятся примерно через 100 лет.

В самых влажных регионах планеты, являющихся наиболее чувствительными к изменениям климата (Амазонка и Центральная Африка), негативное влияние на состояние подземных вод проявится уже через 10 лет.