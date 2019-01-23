Кліматичні зміни викликають дефіцит ґрунтових вод із затримкою у 100 років, фото — sciencealert.com

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Вчені відшукали під поверхнею Землі кліматичну «бомбу уповільненої дії».

Міжнародна команда вчених виявила, що ґрунтові води реагують на підвищення температури на Землі повільніше, ніж поверхневі водойми.

Дослідження про катастрофічні наслідки сучасних змін клімату на планеті, які настануть через століття, опублікував журнал Nature Climate Change.

На думку дослідників, запаси ґрунтових вод з часом вичерпуватимуться і це стане для людства неприємним сюрпризом, оскільки розвиток цивілізації потребуватиме все більшої кількості прісної води. Отож, сучасне глобальне потепління призведе до того, що запаси ґрунтових вод не поповнюватимуться у достатній кількості, що спричинить їх дефіцит.

Один із авторів дослідження, Марк Катберт з університету Кардіффа, порівняв цей ефект із бомбою уповільненої дії для навколишнього середовища.

«Тільки половина світового запасу ґрунтових вод повністю реагує на зміни в межах людських тимчасових рамок, що становлять 100 років. У багатьох регіонах зміни у підземних потоках настануть через тривалий період часу», — вважає вчений.

Отож, автори праці передбачають, що сучасні зміни клімату, які зменшують обсяги підживлення ґрунту вологою, по-справжньому проявляться приблизно через 100 років.

У більш вологих регіонах планети, які є найчутливішими до змін клімату (Амазонка і Центральна Африка), негативний вплив на стан підземних вод проявиться вже за 10 років.