Вулиці Венеції затопило через дощі, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/ua/n129340-vulyci-veneciyi-zatopylo-cherez-doschi-foto.html

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Венеція затоплена через рясні дощі. У готелях туристам пропонують чоботи для пересування містом.

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У венеціанських каналах вода піднялася на 156 см вище звичайного рівня. Про це повідомляє The Conversation.

Загалом 70% площі міста покрито водою. Потужний шторм із дощами порушив звичне життя містян і туристів. Через знамениту площу Сан-Марко люди пересуваються по містку.

Для мандрівників менеджмент готелів пропонує пластикові чоботи по коліно. У більшості місцевих жителів вже є цей елемент одягу.

За заявами метеорологів, в останні 100 років погодні умови у регіоні дуже змінилися, кількість повеней у Венеції зросла. Площу Сан-Марко тепер затоплює по 60 разів щороку. У 1900 році таких затоплень міста було всього чотири.

Раніше вчені заявили, що кліматичні зміни зумовлять дефіцит ґрунтових вод через 100 років. На їхню думку, ґрунт реагує на підвищення температури на Землі повільніше, ніж поверхневі водойми.