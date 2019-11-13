Зеленський обговорив із депутатами ймовірну причетність Коломойського до протестів проти ринку землі, фото: pixabay

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Ринок землі не дозволяють запустити протести, які нібито організував олігарх Ігор Коломойський.

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Із таким припущенням на зустрічі з депутатами від партії «Слуга народу» виступив президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Економічна правда».

Народні обранці зібралися, щоби поговорити з главою держави 13 листопада. Президент переконував нардепів голосувати «за». Він розповідав, чому його ідея з референдумом щодо продажу землі іноземцям — це виграшна комбінація.

Як стверджують журналісти, присутнім він розповів, що «протести розганяє тільки одна людина». Йшлося про Коломойського, уточнив виданню один із присутніх на зборах нардепів.

Шанси на те, що законопроект буде проголосований — 50 на 50, — додав депутат.

Зеленський додав, що подібні заходи діють. Через ризики поширення протестних настроїв він вирішив запропонувати провести референдум про продаж землі іноземцям.

Нагадаємо, в жовтні продаж землі іноземцям підтримували лише 13% українців. За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», 73% громадян виступають категорично проти цієї ініціативи.