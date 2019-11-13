Зеленский обсудил с депутатами вероятную причастность Коломойского к протестам против рынка земли, фото: pixabay

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Рынок земли не позволяют запустить протесты, которые якобы организовал олигарх Игорь Коломойский.

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С подобным предположением на встрече с депутатами от партии «Слуга народа» выступил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Народные избранники собрались, чтобы поговорить с главой государства 13 ноября. Президент убеждал нардепов голосовать «за». Он рассказывал, почему его идея с референдумом по продаже земли иностранцам — это выигрышная комбинация.

Как утверждают журналисты, присутствующим он рассказал, что «протесты разгоняет только один человек». Речь шла о Коломойском, уточнил изданию один из присутствующих на собрании нардепов.

Шансы на то, что законопроект будет проголосован — 50 на 50, — добавил депутат.

Зеленский добавил, что подобные меры действуют. Из-за рисков распространения протестных настроений он решил предложить провести референдум о продаже земли иностранцам.

Напомним, в октябре продажу земли иностранцам поддерживали только 13% украинцев. По данным опроса Социологической группы «Рейтинг», 73% выступают категорически против этой инициативы.