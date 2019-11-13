Андрій Вавриш, фото: «Вікіпедія»

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Андрій Вавриш, київський забудовник та друг очільника Офісу президента Андрія Богдана, отримав дозвіл здійснювати будівництво багатоповерхових будинків у Печерському районі Києва попри порушення і відсутність необхідної документації.

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Будівництво здійснюватиметься на вулиці Вільшанській, 2−6. Про це йдеться в розслідуванні телепрограми «Наші гроші».

Зазначається, що ці будівлі будуть розміщені на зсувонебезпечному схилі на ділянці площею 2,3 га. Водночас у деяких документах реальна площа ділянки збільшена до 23 га — тобто, у десять разів.

Цю ділянку будівельна компанія «МК8», якою керує працівник Вавриша Сергій Софієв, взяла в суборенду у серпні, а вже на початку вересня Державна архітектурно-будівельній інспекція (ДАБІ) видала їй дозвіл для будівництва першої черги житлового комплексу, у котрому також будуть офіси, торгові та спортивно-оздоровчі комплекси і паркінг.

Згідно з чинним Генеральним планом Києва, ця ділянка є зоною середньої забудови, на ній можна споруджувати будинки максимальною висотою вісім поверхів. Проте в першу чергу будівництва ТзОВ «МК8» вже заплановане спорудження двосекційного будинку, у якому висота першої секції становитиме 16 поверхів, другої — 24.

Зазначається, що серед поданих компанією до ДАБІ матеріалів відсутні ключові — основний проект будівництва.

Ще в липні керівником цієї компанії був Вадим Струневич, який подався у політику, ставши народним депутатом від правлячої партії «Слуга народу».

Нагадаємо, у липні ЗМІ повідомляли, що Вавриш споруджує житловий комплекс у центрі Києва на земельній ділянці Генпрокуратури.