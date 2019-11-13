Андрей Ваврыш, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129365-drug-bogdana-poluchil-razreshenie-osuschestvlyat-stroitelstvo-v-elitnom-rayone-kieva-nesmotrya.html

Ракурс

Андрей Ваврыш, киевский застройщик и друг главы Офиса президента Андрея Богдана, получил разрешение осуществлять строительство многоэтажных домов в Печерском районе Киева несмотря на нарушения и отсутствие необходимой документации.

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Строительство будет осуществляться на улице Ольшанской, 2−6. Об этом говорится в расследовании телепрограммы «Наші гроші».

Отмечается, что эти здания будут размещены на оползнеопасном склоне на участке площадью 2,3 га. В то же время в некоторых документах реальная площадь участка увеличена до 23 га — то есть, в десять раз.

Этот участок строительная компания «МК8», которой руководит работник Вавриша Сергей Софиев, взяла в субаренду в августе, а уже в начале сентября Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСК) выдала ей разрешение для строительства первой очереди жилого комплекса, в котором также будут офисы, торговые и спортивно-оздоровительные комплексы и паркинг.

Согласно действующему Генеральному плану Киева, этот участок является зоной средней застройки, на нем можно строить дома максимальной высотой восемь этажей. Однако в первую очередь строительства ООО «МК8» уже запланировано строительство двухсекционного дома, в котором высота первой секции составит 16 этажей, второй — 24.

Отмечается, что среди представленных компанией в ГАСК материалов отсутствуют ключевые — основной проект строительства.

Еще в июле руководителем этой компании был Вадим Струневич, который подался в политику, став народным депутатом от правящей партии «Слуга народа».

Напомним, в июле СМИ сообщали, что Ваврыш строит жилой комплекс в центре Киева на земельном участке Генпрокуратуры.