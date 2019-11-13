Google обозначит «метками позора» медленные сайты, фото: pixabay

https://racurs.ua/n129364-google-otmetit-metkami-pozora-medlennye-sayty.html

Ракурс

Google начнет присваивать медленным сайтам «метки позора».

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Этот знак получат те интернет-ресурсы, которые не отличаются быстродействием в браузере Chrome. Об этом указано в блоге американской корпорации.

Разработчики намерены проанализировать, какие веб-сайты быстро или медленно работают в браузере. Это планируется сделать, чтобы определить, какие из них будут полезны пользователям.

Google планирует анализировать историю загрузок. Эксперимент покажет, когда именно сайт демонстрировал медленную скорость. Их работа, по мнению экспертов, может уменьшаться из-за аппаратного обеспечения или плохого интернет-соединения. Сейчас команда Chrome определяет, как именно будет обозначать разные сайты. О сроках запуска функционала не объявлено.

Ранее американские журналисты узнали, что Google вместе с системой здравоохранения США Ascension запустила сбор персональных медицинских данных жителей 21 штата. Участников эксперимента об этом не информировали.