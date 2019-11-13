Протесты возле Рады: депутатам подложили свинью в гробу, фото - скриншот видео

https://racurs.ua/n129363-protesty-vozle-rady-deputatam-podlojili-svinu-v-grobu-foto-video.html

Ракурс

Утром 13 ноября перед зданием Верховной Радой в Киеве продолжаются протесты по поводу рассмотрения парламентом нескольких законопроектов о продаже земли. Митингующие принесли даже свинью в гробу и похоронные венки.

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Люди митингуют под флагами Всеукраинского аграрного совета, а также партии «Свобода». Часть выступает против снятия моратория на продажу земли, часть — против реформы в том виде, который предлагает монобольшинство и президент Зеленский.

К Раде принесли и мертвую свинью в гробу. По словам митингующих, этот перфоманс означает возможный упадок украинского фермерства, который якобы наступит после разрешения продавать землю.

Участники протестов образовали для нардепов живой коридор. В руках они держат баннеры с лозунгами: «Президент, не допустите распродажи земли», «ЗЕмля, не трогай землю!», «Почему земля зеленеет для иностранцев, а не для украинцев?».

Напомним, что страсти вокруг президентских законопроектов кипели и в самой Раде.

Президент осенью поручил правительству подготовить, а парламенту принять до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, который предусматривает отмену моратория на продажу земли.