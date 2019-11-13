Грета Тунберг (в центре), фото: Greta Thunberg

https://racurs.ua/n129362-nazad-v-evropu-greta-tunberg-peresechet-atlantiku-na-katamarane.html

Ракурс

Грета Тунберг, известная шведская екоативистка, нашла «экологически безопасный» способ добраться до Европы из США, чтобы попасть на 25-ю международную конференцию по климату, которую неожиданно перенесли из Чили, где начались массовые протесты, в Испанию.

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Путешествие начнется 13 ноября. Ожидается, что Тунберг пересечет Атлантику за период от двух до четырех недель на катамаране, поэтому, вероятно, успеет на конференцию, которая пройдет с 2 по 13 декабря. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Оборудованный солнечными батареями и гидрогенераторами 15-метровый катамаран La Vagabonde («Бродяга») отправится из порта Хамптон штата Вирджиния. На борт этого судна Тунберг пригласила австралийская пара яхтсменов-блоггеров Райли Уайтлум и Илэйн Кароса, которые ведут свой канал в YouTube.

Управлять катамараном будет профессиональный шкипер из Великобритании Никки Хендерсон. Также на борту будут находиться отец Греты Сванте Тунберг и 11-месячный сын австралийских блоггеров Ленни.

Тунберг отказывается использовать для таких путешествий самолеты, утверждая, что они являются одним из главных источников выбросов в атмосферу парниковых газов, которые приводят к глобальному потеплению.

Напомним, недавно американские ученые установили, что выбросы авиации больше угрожают качеству воздуха, чем климату.