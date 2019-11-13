Грета Тунберг (у центрі), фото: Greta Thunberg

https://racurs.ua/ua/n129362-nazad-u-ievropu-greta-tunberg-peretne-atlantyku-na-katamarani.html

Ракурс

Грета Тунберг, відома шведська екоативістка, знайшла «екологічно безпечний» спосіб дістатися до Європи з США, щоб потрапити на 25-у міжнародну конференцію з клімату, котру несподівано перенесли з Чилі, де розпочалися масові протести, до Іспанії.

Loading...

Подорож розпочнеться 13 листопада. Очікується, що Тунберг перетне Атлантику за період від двох чотирьох тижнів на катамарані, тож, ймовірно, встигне на конференцію, котра триватиме з 2 по 13 грудня. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Обладнаний сонячними батареями та гідрогенераторами 15-метровий катамаран La Vagabonde («Бродяга») вирушить з порту Хамптон штату Вірджинія. На борт цього судна Тунберг запросила австралійська пара яхтсменів-блогерів Райлі Уайтлум і Ілейн Кароса, які ведуть свій канал у YouTube.

Керувати катамараном буде професійний шкіпер з Великобританії Ніккі Хендерсон. Також на борту перебуватимуть батько Грети Сванте Тунберг і 11-місячний син австралійських блогерів Ленні.

Тунберг відмовляється використовувати для таких подорожей літаки, стверджуючи, що вони є одним з найголовніших джерел викидів в атмосферу парникових газів, котрі призводять до глобального потепління.

Нагадаємо, нещодавно американські вчені встановили, що викиди авіації більше загрожують якості повітря, ніж клімату.