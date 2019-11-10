Зростання активності авіації загрожує якості повітря

https://racurs.ua/ua/n129258-vykydy-aviaciyi-bilshe-zagrojuut-yakosti-povitrya-nij-klimatu-ucheni.html

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Зростання інтенсивності авіаперельотів завдає вдвічі більшої шкоди якості повітря, ніж клімату. Спалювання авіапалива під час всього процесу авіаперельоту (включно зі злетом та посадкою) завдає від 1,7 до 4,4 рази більшого впливу на якість повітря, ніж на клімат.

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Такого висновку дійшли вчені з Массачусетського технологічного інституту (США), котрі проаналізували вплив авіації на клімат та якість повітря з урахуванням типу викидів, висоти та місця розташування, повідомляє IOP Publishing.

Авіаційні викиди стають все більш значущим фактором антропогенних змін клімату. Вони спричиняють 5% відсотків глобального кліматичного впливу, — наголошують дослідники.

Викиди від літальних апаратів спричиняють близько 16 тис. передчасних смертей на рік від погіршення якості повітря.

Це мало в порівнянні з іншими секторами, і це лише близько 0,4% від загальної кількості смертей, що припадають на щорічне погіршення якості повітря, але часто не береться до уваги, — зазначають учені.

Історично склалося так, що спроби вирішити проблему впливу авіації на клімат і якість повітря полягали в зміні політики, технологій та операцій: підвищення паливної ефективності, посилення стандартів викидів, ринкових заходах щодо скорочення викидів вуглекислого газу або впровадженні авіаційного біопалива.

Однак дослідники встановили, що скорочення викидів одного типу може бути досягнуто за рахунок збільшення викидів іншого типу або в абсолютному вираженні, або за рахунок обмеження потенційних зменшень викидів, пропонованих новими технологіями.

Ми можемо знизити викиди оксиду азоту, розробивши двигуни з більш низькою температурою згоряння. Однак, втрата термодинамічного ККД означає, що нам потрібно спалювати більше палива. Це означає - більше вуглекислого газу, — зазначають дослідники.

Учені встановили, що 97% негативного впливу авіавикидів на клімат та якість повітря припадають на три компоненти: оксиди азоту, вуглекислий газ та інверсійні сліди літаків.

Причому 86% впливу оксидів азоту на якість повітря припадає на сам горизонтальний (крейсерський) політ, а не на зліт чи приземлення.

Таким чином, зменшення впливу цих компонентів має стати основними цілями майбутніх стратегій зі скороченню впливу авіаційних викидів на атмосферу.

Нагадаємо, торік Європейське агентство з охорони навколишнього середовища попереджало, що рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров’я.