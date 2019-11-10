Рост активности авиации угрожает качеству воздуха, фото:

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Рост интенсивности авиаперелетов наносит вдвое больший вред качеству воздуха, чем климату. Сжигание авиатоплива в течение всего процесса авиаперелета (включая взлет и посадку) имеет от 1,7 до 4,4 раза большее влияние на качество воздуха, чем на климат.

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К такому выводу пришли ученые из Массачусетского технологического института (США), которые проанализировали влияние авиации на климат и качество воздуха с учетом типа выбросов, высоты и места расположения, сообщает IOP Publishing.

Авиационные выбросы становятся все более значимым фактором антропогенных изменений климата. Они вызывают 5% процентов глобального климатического влияния, — отмечают исследователи.

Выбросы от летательных аппаратов вызывают около 16 тыс. преждевременных смертей в год от ухудшения качества воздуха.

Это мало по сравнению с другими секторами, и это лишь около 0,4% от общего количества смертей, приходящихся на ежегодное ухудшение качества воздуха, но часто упускается из виду, — отмечают ученые.

Исторически сложилось так, что попытки решить проблему влияния авиации на климат и качество воздуха заключались в изменении политики, технологий и операций: повышении топливной эффективности, усилении стандартов выбросов, рыночных мерах по сокращению выбросов углекислого газа или внедрении авиационного биотоплива.

Однако исследователи установили, что сокращение выбросов одного типа может быть достигнуто за счет увеличения выбросов другого типа или в абсолютном выражении, или за счет ограничения потенциальных уменьшений выбросов, предлагаемых новыми технологиями.

Мы можем снизить выбросы оксида азота, разработав двигатели с более низкой температурой сгорания. Однако, потеря термодинамического КПД означает, что нам нужно сжигать больше топлива. Это значит — больше углекислого газа, — отмечают исследователи.

Ученые установили, что 97% негативного влияния авиавыбросов на климат и качество воздуха приходятся на три компонента: оксиды азота, углекислый газ и инверсионные следы самолетов.

Причем 86% влияния оксидов азота на качество воздуха приходится на сам горизонтальный (крейсерский) полет, а не на взлет или приземление.

Таким образом, уменьшение влияния этих компонентов должно стать основными целями будущих стратегий по сокращению воздействия авиационных выбросов на атмосферу.

Напомним, в прошлом году Европейское агентство по охране окружающей среды предупреждало, что уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения.