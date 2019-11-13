Підлітки жорстоко побили охоронця у столичному супермаркеті. Фото: aif.ua

https://racurs.ua/ua/n129361-pidlitky-jorstoko-pobyly-ohoroncya-u-stolychnomu-supermarketi-video.html

Ракурс

Підлітки побили охоронця одного зі столичних супермаркетів, розташованого недалеко від станції метро «Дарниця». Сек’юриті супермаркету помітив, як група підлітків намагається винести з магазину алкогольні напої і зробив юним злодіям зауваження.

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Підлітки агресивно відреагували на зауваження охоронця і почали його бити прямо у торговому залі. Сек’юриті спробував викликати поліцію, але підлітки повернулися і повторно побили його, повідомляє «Київ Оперативний».

Інцидент був зафіксований на камери стеження супермаркету. Поліція розшукує злочинців.

Як писав раніше «Ракурс», в одному із супермаркетів Києва охоронець вкрав колекційний віскі вартістю 500 тис. грн.