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В Україні запустили пошуковий сервіс для науковців OUCI, фото: pixabay
В Україні запустили пошуковий сервіс для науковців OUCIhttps://racurs.ua/ua/n129360-v-ukrayini-zapustyly-poshukovyy-servis-dlya-naukovciv-ouci.htmlРакурс
Open Ukrainian Citation Index (OUCI), пошуковий сервіс для науковців, функціонує в Україні.
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Міністерство освіти і науки представило відповідний проект 12 листопада. Про це повідомили в прес-службі відомства.
Чиновники пояснили головні відмінності OUCI від інших подібних сервісів. За їх словами, він некомерційний, а доступ безкоштовний. Час наповнення бази відбувається за прозорими принципам. Цей механізм має зрозумілий функціонал захисту від маніпуляцій з цитуванням.
Юрій Полюхович, перший заступник міністра, розповів, що мова не йде про оцінювання або прийняття відомством рішень на основі даних сервісу. Зараз в базі є 109 млн публікацій з усього світу, в тому числі зібрані метадані від 1329 видань України.
OUCI — пошукова система і база даних наукових цитувань. Матеріали надходять від усіх видань, що підтримують Initiative for Open Citations (Коаліція наукових видавців і дослідників для сприяння необмеженої доступності даних про наукові цитатах).
Про старт роботи «індексу цитування» для науковців Полюхович оголосив 8 листопада. Чиновник зазначив, що послуга дозволить оцінити вплив наукового співробітника на галузь.
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