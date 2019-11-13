В Украине запустили поисковый сервис для ученых OUCI, фото: pixabay

https://racurs.ua/n129360-v-ukraine-zapustili-poiskovyy-servis-dlya-uchenyh-ouci.html

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Open Ukrainian Citation Index (OUCI), поисковый сервис для ученых, функционирует в Украине.

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Министерство образования и науки представило соответствующий проект 12 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чиновники объяснили главные отличия OUCI от других подобных сервисов. По их словам, он некоммерческий, а доступ к нему бесплатный и открыт для всех. Время наполнение базы происходит по прозрачным принципам. Этот механизм имеет понятный функционал защиты от манипуляций с цитированиями.

Юрий Полюхович, первый заместитель министра, рассказал, что не говорится об оценивании или принятии ведомством решений на основе данных сервиса. Сейчас в базе доступно 109 млн публикаций со всего мира, в том числе собранные метаданные от 1329 изданий Украины.

OUCI — поисковая система и база данных научных цитирований. Материалы поступают от всех изданий, поддерживающих Initiative for Open Citations (Коалиция научных издателей и исследователей для содействия неограниченной доступности данных о научных цитатах).

О старте работы «индекса цитирования» для ученых Полюхович объявил 8 ноября. Чиновник отметил, что услуга позволит оценить влияние научного сотрудника на отрасль.