«Индекс цитирования» для ученых запустят в Украине, фото: hromadske

https://racurs.ua/n129182-indeks-citirovaniya-dlya-uchenyh-zapustyat-v-ukraine.html

Ракурс

«Индекс цитирования» для научных работников стартует в Украине.

Loading...

Услугу представят 12 ноября. Об этом в эфире программы «Нині вже» сообщил Юрий Полюхович, заявил первый заместитель министра образования и науки.

Чиновник отметил, что оценить влияние ученого на отрасль можно с помощью индексации его научных работ. По его словам, сейчас во многих странах мира существуют научно-метрические индексы. Технологию планируют запустить в тестовом режиме.

Он уже создан, — заявил представитель правительства.

Машинная оценка позволит, как утверждает эксперт, повысить эффективность отрасли. В Украине, как рассказал чиновник, «не очень учитывают гуманитарную сферу», поэтому такой «индекс» следует ввести. Эти решение якобы позволят защитить работы специалистов от плагиата.

Ранее стало известно, что в госбюджете-2020 на образование выделят 145,1 млрд грн. Правительство планирует обеспечить интернетом все школы, а также развивать программу обмена для молодежи между регионами.