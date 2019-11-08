Министр Дубилет объяснил, почему попросил государственную охрану, фото — Фейсбук Д.Дубилета

https://racurs.ua/n129181-ministr-dubilet-obyasnil-pochemu-poprosil-gosudarstvennuu-ohranu.html

Ракурс

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет объяснил, почему обратился за государственной охраной. Дубилет написал сегодня заявление в Управление государственной охраны с просьбой выделить ему охрану.

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Такие действия министр объяснил тем, что в круг его должностных обязанностей входят процессы, которые потенциально угрожают его безопасности, поскольку затрагивают интересы уголовного сектора экономики.

Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике. Недавно я ездил исключительно на Uber, а тут такое… Но я надеюсь, что это явление временное, — пояснил Дубилет.

Он считает, что вокруг него «вдруг появилось две зоны напряжения».

Во-первых, министр координирует проект по борьбе с теневым алкоголем, который Дубилет назвал «огромным и диким рынком». Он планирует, что борьба с контрабандой и нелегальным изготовлением алкоголя добавит в украинский бюджет 5−10 млрд грн в год, а «украинцы станут меньше травиться и умирать».

Другое опасное, по мнению министра, направление работы — проведение конкурсов на государственные топ-должности.

Мы сейчас делаем перезагрузку власти во всех государственных органах, предприятиях, учреждениях. Почему-то некоторые стороны считают, что у меня или моих коллег могут быть рычаги влияния на конкурсную комиссию, — объяснил министр.

Ранее министр Кабмина Дубилет сообщал также о масштабном сокращении штата в районных государственных администраций.