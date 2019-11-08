Міністр Дубілет пояснив, чому попросив державну охорону, фото — Фейсбук Д.Дубілета

https://racurs.ua/ua/n129181-ministr-dubilet-poyasnyv-chomu-poprosyv-derjavnu-ohoronu.html

Ракурс

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет пояснив, чому звернувся по державну охорону. Дубілет написав сьогодні заяву до Управління державної охорони з проханням виділити йому охорону.

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Такі дії міністр пояснив тим, що в коло його посадових обов’язків входять процеси, які потенційно загрожують його безпеці, оскільки зачіпають інтереси кримінального сектору економіки.

Коли я йшов у Кабмін, я був впевнений, що моя посада буде настільки технократичною, що кому-кому, а мені це точно не знадобиться. Але, мабуть, не в українській політиці. Нещодавно я їздив виключно на Uber, а тут таке… Але я сподіваюсь, що це явище тимчасове, — пояснив Дубілет.

Він вважає, що навколо нього «раптом з’явилось дві зони напруги».

По-перше, міністр координує проект по боротьбі з тіньовим алкоголем, який Дубілет назвав «величезним і диким ринком». Він планує, що боротьба із контрабандою та нелегальним виготовленням алкоголю додасть до українського бюджету 5−10 млрд грн на рік, а «українці стануть менше труїтися та помирати».

Інший небезпечний, на думку міністра, напрям роботи — проведення конкурсів на державні топ-посади.

Ми зараз робимо перезавантаження влади по всіх державних органах, підприємствах, установах. Чомусь деякі сторони вважають, що у мене чи моїх колег можуть бути важелі впливу на конкурсну комісію, — пояснив міністр.

Раніше міністр Кабміну Дубілет повідомляв також про масштабне скорочення штату у районних державних адміністрацій.