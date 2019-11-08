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«Індекс цитування» для вчених запустять в Україні, фото: hromadske

«Індекс цитування» для вчених запустять в Україні

8 лис 2019, 12:50
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«Індекс цитування» для науковців стартує в Україні.

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Послугу представлять 12 листопада. Про це в ефірі програми «Ніні Вже» повідомив Юрій Полюхович, заявив перший заступник міністра освіти і науки.

Чиновник зазначив, що оцінити вплив вченого на галузь можна за допомогою індексації його наукових робіт. За його словами, зараз в багатьох країнах світу існують науково-метричні індекси. Технологію планують запустити в тестовому режимі.

Він уже створений, — заявив представник уряду.

Машинна оцінка дозволить, як стверджує експерт, підвищити ефективність галузі. В Україні, як розповів чиновник, «не дуже враховують гуманітарну сферу», тому такий «індекс» слід ввести. Ці рішення нібито дозволять захистити роботи фахівців від плагіату.

Раніше стало відомо, що в держбюджеті-2020 на освіту виділять 145,1 млрд грн. Уряд планує забезпечити інтернетом всі школи, а також розвивати програму обміну для молоді між регіонами.


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