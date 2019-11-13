Евгений Коростелев (в центре), фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n129359-kombrig-128-y-gorno-shturmovoy-brigady-ranen-na-donbasse-foto.html

Ракурс

На Донбассе ранен комбриг 128-й горно-штурмовой бригады Евгений Коростелев.

Loading...

Также, по предварительной информации, ранения получили еще три офицера этой бригады. Об этом сообщает «Украинский милитарный портал» со ссылкой на очевидцев инцидента.

Отмечается, что инцидент произошел в районе города Докучаевска в результате обстрела боевиками из автоматического станкового гранатомета.

В то же время народный депутат из «Европейской солидарности» Ирина Геращенко опубликовала в своем Фейсбуке фотографию ранений бойцов. По ее словам, вчера двое бойцов этой бригады, в том числе командир, получили тяжелые ранения в результате подрыва на мине возле Новотроицкого.

Глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко в своем Фейсбуке также сообщал о ранении двух военных из-за подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Новотроицкого, без указания, кто именно пострадал.

По его словам, они вчера днем ​​выполняли боевую задачу в глубине ротных и опорных пунктов.

Одному из раненых оторвало стопу и перебило голень, у второго — открытый перелом коленного сустава и множественные огнестрельные осколочные ранения ноги. Их госпитализировали. Состояние одного из раненых тяжелое, второго — средней степени тяжести.

Кириленко отметил, что этот инцидент произошел не в районе разведения сил.

Напомним, в начале июля боевики в районе поселка Водяное противотанковой управляемой ракетой (ПТРК) попали в санитарный автомобиль.