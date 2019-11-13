Євген Коростельов (у центрі), фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n129359-kombryga-128-yi-girsko-shturmovoyi-brygady-poraneno-na-donbasi-foto.html

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На Донбасі поранено комбрига 128-ї гірсько-штурмової бригади Євгена Коростельова.

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Також, за попередньою інформацією, поранення отримали ще три офіцери цієї бригади. Про це повідомляє «Український мілітарний портал» з посиланням на очевидців інциденту.

Зазначається, що інцидент стався в районі міста Докучаєвська в результаті обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомету.

Водночас народний депутат із «Європейської солідарності» Ірина Геращенко опублікувала у своєму Фейсбуці фотографію поранень бійців. За її словами, вчора двоє бійців цієї бригади, зокрема й командир, отримали важкі поранення внаслідок підриву на міні біля Новотроїцька.

Очільник Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко у своєму Фейсбуці також повідомляв про поранення через підрив на невідомому вибуховому пристрої двох військових поблизу Новотроїцького, не вказуючи, хто саме постраждав.

За його словами, вони вчора вдень виконували бойове завдання в глибині ротних та опорних пунктів.

Одному з поранених відірвало стопу й перебило гомілку, в іншого — відкритий перелом колінного суглобу й множинні вогнепальні осколкові поранення ноги. Їх госпіталізували. Стан одного з поранених важкий, іншого — середнього ступеня важкості.

Кириленко наголосив, що цей інцидент стався не в районі розведення сил.

Нагадаємо, на початку липня бойовики в районі селища Водяне протитанковою керованою ракетою (ПТРК) влучили в санітарний автомобіль.