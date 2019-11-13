Бої за землю: «Слуга народу» виставила охорону біля трибуни, Корявченков і Яременко контролюють розгляд земельних питань, фото — Фейсбук Я.Доброносов

https://racurs.ua/ua/n129358-sluga-narodu-vystavyla-ohoronu-bilya-trybuny-koryavchenkov-i-yaremenko-kontroluut-rozglyad.html

Ракурс

У Верховній Раді 13 листопада розпочався розгляд земельних питань, який викликав спротив опозиційних фракцій.

Loading...

Для того, щоб убезпечитися від ймовірного блокування трибуни, декілька десятків нардепів монобільшості чергують біля неї. Своєрідний пікет «Слуга народу» виставила ще за півгодини до початку засідання. Серед депутатів монобільшості біля трибуни помічені Юрій Корявченков і Богдан Яременко.

Нардепи від «Опозиційної платформи — За життя» розтягнули поблизу президії банер «Не дамо розікрасти українську землю!».

Під час вступних виступів пристрасті закипіли ще дужче. Нардеп Юлія Тимошенко, протестуючи проти сьогоднішнього розгляду запровадження продажу землі, заявила, що Україну «матимуть у повному сенсі цього слова». Вона закликала зняти питання з розгляду і доопрацювати законопроект, а також вимагала винести питання на референдум.

Голова фракції «Голос» Сергій Рахманін підтримав її, заявивши, що закон необхідно доопрацювати і зняти напругу в суспільстві.

А між нардепом Дмитром Костюком і Вадимом Рабіновичем розпалився словесний конфлікт, який нардеп Ігор Палиця згодом назвав навіть міжнаціональним. Костюк у виступі заявив, що «громадянин Ізраїлю Рабінович не має права диктувати волю українським громадянам, які прагнуть розпоряджатися власною землею». Рабінович у репліці назвав нардепа із «Слуги народу» «ослом, який продає землю, і покидьком».