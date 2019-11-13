Ракурсhttps://racurs.ua/
РФ намагалася вирішити «українське питання» за рахунок Венесуели, фото: pixabay
РФ намагалась вирішити «українське питання» за рахунок Венесуели — екс-службовець Ради з нацбезпеки СШАhttps://racurs.ua/ua/n129357-rf-namagalas-vyrishyty-ukrayinske-pytannya-za-rahunok-venesuely-eks-slujbovec-rady.htmlРакурс
Рада нацбезпеки США отримувала сигнал від РФ про «обмін» Венесуели на Україну.
Loading...
Екс-службовець відомства Фіона Хілл розповіла подробиці. Стенограма її показань перед Конгресом опублікована у відкритому доступі.
За її словами, російська влада пропонували США вирішити «українське питання» за рахунок Венесуели. З цього моменту нібито почалося формування тіньової американської політики щодо України.
Американське керівництво відреагувало на подібне послання РФ. Хілл доручили передати росіянам, що пропозиція є неприйнятною. Згідно з повідомленням керівників відповідальних за розслідування комітетів, ця дія могла «підірвати національну безпеку США».
Нагадаємо, на початку 2019 року інформатор з Білого дому подав скаргу до Конгресу. В ній було написано, що президент США Дональд Трамп під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні 2019 року нібито вимагав поновити розслідування у справі компанії Burisma. У раді директорів організації працював Хантер Байден, син конкурента Трампа на виборах 2020 року, демократа Джо Байдена.
Загрузка...