Земельний день у раді: трансляція засідання

https://racurs.ua/ua/n129356-zemelnyy-den-u-radi-translyaciya-zasidannya.html

Ракурс

У середу, 13 листопада, розпочалося чергове засідання другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Loading...

Рада планує розглянути у першому читанні низку законопроектів, присвячених запровадженню ринку землі, а саме: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення», № 2178 та альтернативні №№ 2178−1, 2178−2, 2178−3, 2178−4, 2178−5, 2178−6, 2178−7, 2178−8, 2178−9, 2178−10.

У залі вранці напружена обстановка, оскільки опозиційні фракції протестують проти розгляду законопроектів про землю, а фракція «Слуги народу» виставила біля трибуни своєрідну охорону, аби опозиція не змогла заблокувати її.

Депутати БЮТ та ОПЗЖ прийшли у Раду із транспарантами, а також голосом протестують проти виступів нардепів монобільшості.

У першому читанні також планується розглянути ще два законопроекти, що стосуються земельних відносин: проект закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» № 2194 і проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (№ 2195).

Для включення до порядку денного та прийняття рішення пропонується проект закону «Про внесення змін до закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» (№ 2078 і альтернативний № 2078−1).