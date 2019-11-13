Земельный день в Раде: трансляция заседания

https://racurs.ua/n129356-zemelnyy-den-v-rade-nachalsya-s-blokirovaniya-tribuny-i-protestov-translyaciya-zasedaniya.html

Ракурс

В среду, 13 ноября, началось очередное заседание второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

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Рада планирует рассмотреть в первом чтении ряд законопроектов, посвященных внедрению рынка земли, а именно: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» № 2178 и альтернативные №№ 2178−1, 2178−2, 2178−3, 2178−4, 2178−5, 2178−6, 2178−7, 2178−8, 2178−9, 2178−10.

В зале утром напряженная обстановка, поскольку оппозиционные фракции протестуют против рассмотрения законопроектов о земле, а фракция «Слуги народа» выставила возле трибуны своеобразную охрану, чтобы оппозиция не смогла заблокировать ее.

Депутаты БЮТ и ОПЗЖ пришли в Раду с транспарантами, а также голосом протестуют против выступлений нардепов монобольшинства.

В первом чтении также планируется рассмотреть еще два законопроекта, касающиеся земельных отношений: проект закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» (№ 2194) и проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы» (№ 2195).

Для включения в повестку дня и принятия решения предлагается проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» (№ 2078 и альтернативный № 2078−1).