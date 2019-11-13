Илья Кива, фото: скриншот видео

https://racurs.ua/n129355-kiva-v-efire-rossiyskih-propagandistov-pojalovalsya-na-pritesneniya-svobody-slova-v-ukraine.html

Ракурс

Илья Кива, скандальный народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», пожаловался в эфире российского телеканала «Россия 1» на якобы притеснения свободы слова в Украине.

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По словам Кивы, в Украине сейчас осуществляется давление на телеканалы, которые «дают сбалансированную политику».

И это порождает протест, — заявил нардеп.

Именно «протестом народного депутата и гражданина, который будет разоблачать тех, кто себя называет «слугами народа», он объяснил свое вчерашнее появление в парламенте в маске известного персонажа комиксов — лидера криминального мира злого клоуна Джокера.

Кива убежден, что украинские власти якобы играют на руку западным американским партнерам, «фактически выполняя под указку те проекты, которые спускаются сверху».

Я никогда не соглашусь с продажей своей земли. С продажей своего дома, своей матери. Потому что земля для меня — это мать! — заверил нардеп.

По мнению Кивы, своим экстравагантным поступком он «добился того, что люди услышали».

Также Кива заявил, что по его мнению, политика сейчас должна быть яркой. Так он отреагировал на слова российской пропагандистки Ольги Скабаевой, которая пыталась пристыдить его, утверждая, что благодаря таким действиям нардепа пострадает имидж Украины в мире.

Грустно от того, что происходит в этом парламенте. Они должны увидеть и понять свое лицо, а не то лицо, которое они привыкли рисовать и славить на экранах телевизоров — хорошо завуалированное, с хорошими тезисами, — заявил Кива, добавив, что яркой политике можно поучиться у одиозного российского политика Владимира Жириновского.

Напомним, недавно с тезисами о необходимости «снятия языкового вопроса» в Украине в эфире российской пропагандистской телепрограммы выступил депутат из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко.