Аэропорт Одессы, фото: Avianews

https://racurs.ua/n129354-rossiyskogo-kriminalnogo-avtoriteta-zaderjali-v-aeroportu-odessy-smi.html

Ракурс

В аэропорту Одессы правоохранители вчера задержали российского криминального «авторитета» Егора Есина.

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Он пытался попасть на территорию Украины по поддельным документам, сообщает издание «Думская» со ссылкой на источники в прокуратуре.

Есин, 1975 года рождения, считается правой рукой российского «вора в законе» Олега Шишканова. В преступной группировке, в который он входит, Есин отвечает за «экономику».

Также, по некоторым сведениям, он может быть «держателем» всероссийского «общака» (фонда взаимопомощи преступного сообщества, который, как правило, находится под контролем авторитетного преступного лидера).

Отмечается, что Есин покинул территорию России после того, как в июле задержали Шишканова, которому российские правоохранители инкриминируют участие в преступной иерархии и причастность к убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и ее семьи в 2012 году.

Однако сам Есин в международном розыске не находится, наказания за участие в криминальной иерархии в Украине нет, поэтому его, скорее всего, отпустят, отмечает издание.

Напомним, в августе полиция ликвидировала банду, которую контролировали «воры в законе».