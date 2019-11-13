Небольшой чип поможет продлить срок службы аккумуляторов, фото:

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Продлить срок службы аккумуляторов небольших автомобильных устройств, в некоторых случаях до многих месяцев и лет, позволит новая технология энергосбережения, разработанная инженерами Калифорнийского университета в Сан-Диего (США).

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Разработанный американскими учеными чип, который получил название «приемник пробуждения», активирует мобильное устройство лишь тогда, когда ему нужно выходить на связь и выполнять свою функцию. Это позволяет гаджету оставаться в покое остальное время и уменьшить энергопотребление, сообщает издание EurekAlert.

Эта технология полезна для устройств, которым не всегда нужно передавать данные, например мобильных мониторов здоровья, которые берут показания несколько раз в день, а также устройств так называемого «интернета вещей» (Internet of Things), которым в определенных ситуациях нужно связываться со всемирной сетью.

Сейчас проблема заключается в том, что эти устройства точно не знают, когда нужно синхронизироваться с сетью, поэтому периодически они просыпаются, чтобы сделать это даже тогда, когда нет для этого оснований. Это в конечном итоге отнимает много энергии, — отмечают исследователи.

Добавив чип для пробуждения, мы могли бы улучшить время работы аккумулятора для небольших устройств «интернета вещей» от месяцев до лет, — подчеркивают ученые.

Приемник пробуждения — это чип ультранизкой мощности, непрерывно отслеживающий конкретный радиосигнал (сигнатуру пробуждения), который указывает время пробуждения основного устройства. Ему нужно только очень небольшое количество энергии, чтобы оставаться включенным и делать это — 22,3 нановатт. Это примерно полумиллионая доля мощности, необходимой для работы светодиодного ночника.

Ключевой особенностью этого изобретения является то, что оно направлено на радиосигналы частоты 9 гигагерц, которые относятся к области спутниковой связи, управления воздушным движением и выявление скорости движения транспортных средств.

Нацеливание на эту высокую частоту позволило исследователям значительно уменьшить размеры всех элементов устройства.

В работе чипа существует небольшая задержка. Между получением сигнала о пробуждении и моментом, когда он просыпается, проходит 540 миллисекунд.

Напомним, недавно ученые изобрели новый тип компьютерной памяти, который потребляет в 100 раз меньше энергии.