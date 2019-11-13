Спосіб продовження часу роботи акумуляторів мобільних пристроїв знайшли американські учені (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n129353-sposib-prodovjennya-chas-roboty-akumulyatoriv-mobilnyh-prystroyiv-znayshly-amerykanski-ucheni-foto.htmlРакурс
Продовжити строк служби акумуляторів невеликих автомобільних пристроїв, у деяких випадках до багатьох місяців та років, дозволить нова технологія енергозбереження, розроблена інженерами Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США).
Розроблений американськими ученими чіп, який отримав назву «приймач пробудження», активує мобільний пристрій лише тоді, коли йому потрібно виходити на зв’язок та виконувати свою функцію. Це дозволяє гаджету залишатися в спокої решту часу і зменшити енергоспоживання, повідомляє видання EurekAlert.
Ця технологія корисна для пристроїв, яким не завжди потрібно передавати дані, наприклад мобільних моніторів здоров’я, які беруть показання кілька разів на день, а також пристроїв так званого «інтернету речей» (Internet of Things), котрим у певних ситуаціях потрібно зв’язуватися зі всесвітньою мережею.
Зараз проблема полягає в тому, що ці пристрої точно не знають, коли потрібно синхронізуватись з мережею, тому періодично вони прокидаються, щоб зробити це навіть тоді, коли немає для цього підстав. Це зрештою забирає багато енергії, — зазначають дослідники.
Додавши чіп для пробудження, ми могли б покращити час роботи акумулятора для невеликих пристроїв «інтернету речей» від місяців до років, — наголошують учені.
Приймач пробудження — це чіп ультранизької потужності, котрий безперервно відстежує конкретний радіосигнал (сигнатуру пробудження), який вказує час пробудження основного пристрою. Йому потрібно лише дуже невелика кількість енергії, щоб залишатися включеним і робити це — 22,3 нановата. Це приблизно півмільйонна частка потужності, потрібної для роботи світлодіодного нічника.
Ключовою особливістю цього винаходу є те, що він спрямований на радіосигнали частоти 9 гігагерц, котрі відносяться до царини супутникового зв’язку, управління повітряним рухом та виявлення швидкості руху транспортних засобів.
Націлювання на цю високу частоту дозволило дослідникам значно зменшити розміри всіх елементів свого пристрою.
В роботі чіпу існує невелика затримка. Між отриманням сигналу про пробудження та моментом, коли він прокидається, проходить 540 мілісекунд.
Нагадаємо, нещодавно вчені винайшли новий тип комп’ютерної пам’яті, який споживає в 100 разів менше енергії.