Аеропорт Одеси, фото: Avianews

https://racurs.ua/ua/n129354-rosiyskogo-kryminalnogo-avtoryteta-zatrymaly-v-aeroportu-odesy-zmi.html

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В аеропорту Одеси правоохоронці вчора затримали російського кримінального «авторитета» Єгора Єсіна.

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Він намагався потрапити на територію України за підробленими документами, повідомляє видання «Думская» з посиланнями на джерела в прокуратурі.

Єсін, 1975 року народження, вважається правою рукою російського «злодія в законі» Олега Шишканова. В злочинному угрупованні, до якого він входить, Єсін відповідає за «економіки».

Також, за деякими відомостями, він може бути «тримачем» всеросійського «общака» (фонду взаємодопомоги злочинної спільноти, котрий, як правило, перебуває під контролем авторитетного злочинного лідера).

Зазначається, що Єсін залишив територію Росії після того, як у липні затримали Шишканова, котрому російські правоохоронці інкримінують участь у злочинній ієрархії та причетність до вбивства депутата Раменського району Московської області Тетяни Сидорової та її сім’ї в 2012 році.

Однак сам Єсін у міжнародному розшуку не перебуває, покарання за участь у кримінальній ієрархії в Україні немає, тож його, скоріше за все, відпустять, зазначає видання.

Нагадаємо, в серпні поліція ліквідувала банду, котру контролювали «злодії в законі».